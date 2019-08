TERMOLI. Anche se la prima partita di campionato di serie C girone C per l'Avellino Calcio ieri in casa contro il Catania allo stadio Partenio-Adriano Lombardi non è andata granché bene almeno sul risultato, c'è stato prima del fischio d'inizio l'omaggio alla memoria del tifoso avellinese e termolese Andrea Pezzella, morto alcuni giorni fa, un uomo davvero attaccato ai colori sia biancoverdi che giallorossi.

Commovente il gesto che sia la delegazione proveniente da Termoli capitanata da Renzo Pavarese, sia i veterani campani, hanno fatto esponendo degli striscioni con su scritto "Ciao Andrea Lupo vero". Anche un giornale telematico irpino ha dedicato un articolo con parole cariche di affetto per ricordare la figura di Andrea che non ha fatto mai mancare il suo tifo, anche quando era sofferente durante la malattia, né ai Biancoverdi né tantomeno al suo Termoli.

Un bel pensiero per lui avuto ieri che ha unito Termoli ed Avellino nel nome di Andrea Pezzella, un tributo meritatissimo per una persona davvero encomiabile.