Termoli 1920 corsaro contro la Polisportiva Fortore, vittoria bis in Coppa Italia

TERMOLI. Secondo successo di fila per i giallorossi in Coppa Italia Molise.

Stavolta la formazione del Fc Termoli 1920 è stata corsara a Riccia, vincendo sul campo del San Bartolomeo in Galdo.

Polisportiva Fortore-Termoli 1920 0-3 il risultato finale, affermazione che segue quella casalinga e più complicata col Carovilli (3-2). Oggi, invece, contro la Polisportiva Fortore già alla fine del primo tempo i termolesi avevano infiocchettato la partita con la doppietta di Pagano e il gol di Girardi. La squadra di Rufini sta pian piano mettendo fieno in cascina e domenica prossima comincia il campionato. A Termoli continuano ad arrivare giocatori, in settimana sono approdati Paolo Procida attaccante dal Brindisi e il centrale - dicono molto forte - Gianvito Capodiferro . L'obiettivo è chiaro: la vittoria di campionato, la squadra sta assimilando gli schemi di Rufini, oggi ha dato una prova di forza, come dire noi ci siamo e vogliamo essere protagonisti fino in fondo.