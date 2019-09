TERMOLI. E' appena finita una lunga ed estenuante campagna acquisti. Alle 22 di lunedì scorso stop al calciomercato e allora, a rose chiuse, possiamo solleticare l’umore dei tifosi, anche dopo le prime indicazioni venute dalle prime due giornate di Serie A.

Tutti sfiniti dalla telenovela Icardi-Inter, che si è risolta all'ultimo minuto prima della chiusura, ma anche per quanto riguarda Dybala che non è uscito più dalla Juve, Correa che invece non è arrivato al Milan e altre situazioni che davvero hanno stressato non poco tutti coloro che hanno a cuore il gioco del calcio.

Ora che finalmente le rose delle 20 squadre di serie A sono state composte e almeno fino a gennaio quando ci sarà l'eventuale mercato di riparazione per possibili errori estivi, si può intravedere chi tra le società della massima serie potrà ambire ai successi calcistici agognati.

Noi abbiamo fatto un sondaggio tra alcuni tifosi per vedere cosa ne pensano, una cosa molto leggera per rasserenare un po' la mente dai tanti più seri problemi che ci attanagliano la vita di questi ultimi tempi.

Siccome anche chi vi scrive segue il calcio, il primo pronostico sarà il mio, non dimenticando la regola che i pronostici li sbaglia chi li fa. Per me lo scudetto sarà un affare Inter-Juventus, 51% Inter, 49% Juventus e per la Champion’s League vedo una finale Inter-Juve, risultato finale 1-0 per l’Inter con rete di Lukaku al 119' dei tempi supplementari.

Sì, perché sono arci-convinto che alla fine i "Conte" quadrano sempre.