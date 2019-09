TERMOLI. Debutta con un pareggio allo stadio Cannarsa il Termoli 2016 di mister Paolo Di Lena. 1-1 con l’Apd Trivento il risultato finale. Dopo un primo tempo davvero brillante per i giallorossi, con un gol da cineteca del solito Impicciatore, che si conferma un cecchino infallibile, l’undici termolese non ha saputo approfittare dell’occasione nitida per il raddoppio, fallendo un calcio di rigore, sempre con Impicciatore.

Nella ripresa calo fisico per la preparazione non ancora al top e i padroni di casa si fanno raggiungere sul pari nel finale dai triventini, anche se prima del triplice fischio hanno avuto un paio opportunità e un altro rigore non concesso per conquistare l'intera posta in palio.