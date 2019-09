Il Termoli 1920 debutta in Eccellenza a Capriati al Volturno

TERMOLI. Debutta anche la squadra termolese in Eccellenza, anche se in trasferta e fuori regione.

Match in programma oggi pomeriggio contro l’Aurora Alto Casertano, che incontrerà il Termoli calcio 1920.

Inizio in trasferta per la squadra rinnovata nel nome, nella dirigenza e soprattutto nella rosa a iniziare dal tecnico Danilo Rufini, quest'anno i giallorossi partono con la chiara intenzione di puntare a vincere il campionato, certo alla fine sarà sempre il campo a dirlo, ma la rosa allestita e le intenzioni sono state quelle manifestate all’atto della presentazione della nuova dirigenza a cominciare dal nuovo presidente Giovanni Di Girolamo che ha sostituito Marco Castelluccio, rimasto nei quadri societari ma passato ad altro incarico.

Oggi si inizia a Capriati al Volturno contro la neopromossa dalla Promozione, la squadra campana dell'Aurora Alto Casertano, squadra neo promossa ma che non stenderà certo tappeti rossi al passaggio dei giallorossi, tutt'altro, soprattutto quando giochi sui campi delle squadre campane bisogna sempre stare attenti, anche al clima in cui si gioca.

La rosa allestita è di prim'ordine, in coppa Italia regionale ha subito mostrato le sue intenzioni seppur non ancora al top della condizione, ma queste ulteriori settimane passata avranno permesso al tecnico Rufini di oliare al meglio il meccanismo della sua squadra.

Tra gli altri ha fatto ritorno a Termoli un ottimo giocatore, quale Manolo Stango, che già in precampionato ha ricordato a tutti noi il tasso tecnico di cui ancora ne dispone molto, ma ci sono altri ottimi giocatori di cui pensiamo impareremo a conoscere meglio.

Ieri si sono giocati 5 incontri e praticamente la maggior parte e oggi le restanti tre il risultato che spicca è sicuramente quel 0-9 ottenuto dal Venafro ottenuto a casa dell'Alliphae, senza nulla togliere allaf del Venafro, ma ci auguriamo che la squadra campana se si è ripresentata allo stesso modo con cui ha finito la scorsa stagione, ecco qualche domanda in federazione se la sarebbero dovuta porre all'atto dell'esame di iscrizione altrimenti cominciamo subito con le burle, anche a Termoli lo scorso anno si chiuse male in questo senso, ma il pregio di Termoli è che hanno avuto coraggio di cambiare tutto a cominciare dal nome e dalla dirigenza e squadra, perché cari signori diciamocela tutta qui è in gioco anche il buon nome della nostra federazione regionale, ci auguriamo che sia solo un episodio e che nessuno mette in discussione la forza e serietà di una società gloriosa come il Venafro e che possa anche passare come rullo compressore per carità, ma se siripeteranno episodi simili anche per il prosieguo del campionato da parte della squadra campana, allora avremo cominciato la nuova stagione davvero male sotto il profilo dell'immagine stessa del calcio molisano.