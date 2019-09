Debutto vincente del Termoli calcio 1920: 3-1 in trasferta

TERMOLI. Buona la prima nel campionato di Eccellenza molisano per la compagine rinnovata del Termoli calcio 1920, che inizia alla grande andando a vincere a Capriati al Volturno contro l'Aurora Alto Casertano.

3-1 per i giallorossi corsari in trasferta, che dimostra di essere una squadra sicuramente già abbastanza in palla e decisamente costruita per ottenere il massimo: la vittoria del campionato a maggio.

Oggi seppur contro una neopromossa l'impegno era arduo, i casertani non vogliono deludere e infatti nei primi minuti di gioco riescono a imbrigliare la trama giallorossa, ottenendo un penalty lobattono e il portiere termolese Leuci para, ma incredibilmente il direttore di gara fa ribattere il calcio di rigore tra lo stupore e le proteste termolesi.

Questa volta la palla va a segno, Termoli sotto ma è un fuoco di paglia perché la formazione di Rufini non ci sta e comincia a cingere d'assedio il fortino casertano e alla fine su punizione Girardi insacca per il meritato 1-1.

Nonostante i giallorossi tentano di andare ancora in rete i primi 45 minuti si concludono sull’1 -1.

La ripresa con gli accorgimenti del mister in corsa diventa un monologo giallorosso i locali ce la mettono tutta per non cadere sotto i colpi avversari e arrivano quasi in porto ma un eurogol di Florio e l'altro quasi allo scadere di Pagano fissano il risultato sull’1-3 per i termolesi, ristabilendo il giusto divario non solo tecnico tra le due formazioni, il Termoli così risponde a voce alta a quel roboante 0-9 di ieri del Venafro contro l’Alliphae.