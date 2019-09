Il Termoli 1920 soffre ma alla fine conquista i 3 punti contro il Campobasso 1919

TERMOLI. Seconda vittoria consecutiva del nuovo corso per il Termoli 1920, che batte 2-0 allo stadio Cannarsa il Campobasso 1919.

Un primo tempo sicuramente non spettacolare e un secondo senza troppi guizzi stavano per portare a un pareggio a reti inviolate, maa i giallorossi almeno come squadra di casa ci hanno provato, ma sono stati abbastanza imprecisi sotto porta, poi mettiamoci un'azione poco chiara in area campobassana che forse avrebbe meritato più attenzione da parte dell'arbitro e la rinuncia a giocare degli ospiti che hanno solo pensato a difendersi e spazzare la loro area.

Alla ripresa il Termoli pressa ma gli ospiti si difendono con grinta e in una ripartenza hanno fatto correre un serio rischio ai termolesi, ma poi quando sembrava che la partita si fosse incanalata per la via di un deludente zero a zero ecco che arriva la zampata di Florio che rende un po' di giustizia ai giallorossi. Golmeritato e vittoria.

C’è anche il tempo per sfiorare il 2-0che arriva allo scadere con Pagano, un gran gol il suo.

Ci voleva la vittoria e anche se a fatica comunque è arrivata e questo è quel che contava due partite e sei punti, a punteggio pieno.

Per la cronaca espulso Lisi per doppia ammonizione proprio pochi attimi prima del fischio finale.