Termoli 1920 battuto 3-0 dal Campodipietra, Castelluccio: arbitraggio indegno

TERMOLI. Tante polemiche, un pesante 3-0 subito e seconda sconfitta nel torneo di Eccellenza.

Trasferta amarissima dell’asd Termoli calcio 1920, quella all’antistadio del Selva Piana di Campobasso, contro l’Acli CB Campodipietra.

All’indici la direzione di gara del signor Pasqualino Fattore.

Difficile immaginare un passivo così pesante legato all’arbitraggio, invece c'entra eccome soprattutto per l’aver cacciato dal campo in modo abbastanza naif tre giocatori giallorossi.

Come sovente accade, a fine gara il dirigente giallorosso Castelluccio è stato un vulcano di rabbia che spruzzava zampilli di lava rovente contro lo stesso arbitro, la federazione e tutto il sistema calcio molisano: “A questo arbitro chissà che torti abbiamo fatto, visto che ha fischiato in modo aperto e sfacciato contro di noi. La Federazione appare assente, come se già ci fosse un vincitore designato. Già lo scorso anno ci hanno penalizzato e non poco ecco che ricominciano subito, questa direzione di gara è stata imbarazzante, abbiamo subito angherie verbali sia io che altri dirigenti, persino mia moglie, da gente che forse dovrà fare un corso di ospitalità, abbiamo tutto registrato, le offese verbali ai giocatori e ai loro familiari che definire volgari e infamanti è usare un eufemismo, davvero una vergogna che non depone a favore del sistema calcio molisano. Noi nonostante abbiano tentato di eliminarci anche in otto per le ridicole espulsioni del portiere Leuci, per un buffetto che il giocatore che lo ha subito ha fatto sembrare di essere investito da un tir, poi quella di Pagano e anche quella di Stango, per non parlare di quella del mister Rufini, abbiamo venduto cara la pelle, ci ha decimato in modo proditorio, siamo arrabbiati e scandalizzati, se vogliono farci fuori ce lo dicessero direttamente e non mettere in scena ogni domenica teatrini simili.

Noi comunque non molliamo, questa sconfitta così maturata non l'accettiamo, a differenza di quella di domenica scorsa con il Guglionesi che ci poteva stare ma ora per tutto quello che è successo sembrava un film già scritto».

Castelluccio incontenibile, noi abbiamo riportato le sue parole, visto che era lì presente.

Le prime posizioni si stanno allontanando e quel che più conta è che domenica prossima il Termoli sarà in campo decimato.