TERMOLI. Il Termoli 1920 vince il big match della 5^ giornata battendo il Venafro più di quanto possa dire il risultato di misura finale.

Subito in gol la formazione di casa con Girardi alterzo minuto, la squadra presentava assenze importanti per via delle squalifiche, in porta un gradito ritorno a Termoli di Bruno uno che giovanissimo aveva già indossato questi colori. Nella ripresa arrotondava Florio a conclusione di una pregevole azione. Il gol del Venafro arrivava solo nel recupero su calcio di rigore, ma la vittoria non è stata mai in discussione.

Purtroppo ci sono anche oggi da registrare ancora due espulsioni decretate dal signor Greco, direttore di gara marchigiano, al 35' primo tempo di Villani ritenuto troppo scomposto un suo intervento e nell'occasione del rigore pro Venafro di Prete che ha causato il penalty quindi domenica scorsa hanno chiuso in otto più il mister e oggi in nove, questo aldilà se sono state esagerate o no bisogna che diventi motivo di discussione nello spogliatoio altrimenti se si continua così saranno più i giocatori che la domenica saranno sugli spalti come oggi, che in campo.

Comunque aldilà di questo oggi vittoria che rilancia i giallorossi dopo due sconfitte consecutive.