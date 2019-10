Luca Massimi in rampa di lancio, studia per diventare arbitro internazionale

TERMOLI. Si è concluso a Nyon per il direttore di gara della sezione degli arbitri di Termoli Luca Massimi il corso di consolidamento del progetto CORE (Centre of Refereeing Excellence), che prevede formazione sotto il punto di vista tecnico, atletico e mentale per le eccellenze arbitrali. Nominato dall'AIA assieme ai due assistenti Bresmes e Colarossi, ha rappresentato la federazione italiana, al fianco di altre sette squadre arbitrali, sotto l'occhio di Elleray, componente della Commissione Arbitrale Uefa per diventare al più presto parte dell'organico Fifa.