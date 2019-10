Falcidiato dalle squalifiche, il Termoli calcio 1920 in trasferta casertana

TERMOLI. Oggi impegno davvero proibitivo per il Calcio Termoli 1920, primo perché va a far visita alla seconda in classifica e secondo forse particolare di primaria importanza va a giocare dove troverà un ambientino niente male a Vairano Patenora in provincia di Caserta, e ci aggiungiamo che dovrà farlo ancora in formazione abbastanza rimaneggiata per vie delle numerose squalifiche che ha subito solo negli ultimi due turni (e non stiamo qui ad analizzare se sono state squalifiche proditore o giuste).

Il fatto è che comunque il team giallorosso dovrà farne a meno per una gara importante come quella di oggi e per una squadra che punta alla vittoria del campionato non è roba di poco conto.

Il compito di oggi è di quelli ardui per i motivi di cui sopra, ma il Termoli deve comunque imparare a non rispondere in campo alle provocazioni che sistematicamente ha ricevuto e riceverà, ormai anche l'arbitro più esperto o bravo che sia quando viene chiamato ad arbitrare il Termoli, prima di scendere in campo fa lo screening alla squadra e sa chi sono i giocatori degni di maggior attenzione, siccome noi siamo spesso caduti nel tranello delle provocazioni, oggi poi siamo certi ne riceveranno in quantità industriale, l'unico augurio che ci sentiamo di fare ai ragazzi testa bassa e pedalare fregandosene di tutto quello che cercheranno di far loro anche come accade decisioni arbitrali non consone, altrimenti da questo labirinto non si esce tanto facilmente, non possiamo ogni domenica stare qui a contare i cartellini rossi per giustificare risultati negativi che sono anche la conseguenza di questo, e per questo contiamo anche nell'intercedere della società.