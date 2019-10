Termoli 2016 pareggia in casa contro il Ripalimosani

TERMOLI. Sesta giornata del campionato regionale di Promozione molisana per il Termoli 2016 con anticipo al sabato. I giallorossi di Paolo Di Lena hanno giocato ieri in casa, al campo San Pietro di via Biferno, pareggiando 1-1 con il Ripalimosani. Una partita combattuta, come ci ha riferito il dirigente Gianluca Polverigiani.

«Siamo passati in svantaggio al 10' del primo tempo con un tiro dal limite di Cirenei. Abbiamo pareggiato al 29esimo della ripresa con un bel gol di testa dal limite dell’area di porta di Impicciatore. Abbiamo sfiorato il raddoppio al 91esimo con un salvataggio sulla linea di porta su un tiro di Coppola».

Match giocato di pomeriggio con temperature ancora di fine stagione estiva, che non hanno comunque scoraggiato l'affluenza sugli spalti, sempre positiva.