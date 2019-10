Due nobili al Cannarsa: il Termoli 1920 affronta l'Isernia

TERMOLI. Altra partita di cartello quella odierna allo stadio Cannarsa, arriva l’Isernia, coi tifosi al seguito che hanno potuto acquistare biglietti nominativi.

Una partita che qualche anno fa sarebbe stata considerata molto a rischio, vista la rivalità campanilistica accesa quasi pari a quella con Campobasso che esisteva tra le tifoserie, spesso e volentieri con Isernia nel caso odierno, ci sono stati strascichi di cronaca che nulla avevano a che vedere con il gioco del calcio.

Oggi questa rivalità almeno sembra si è liquefatta come neve al solo, anche perché al Cannarsa per le partite del Termoli calcio 1920 gli spettatori nonostante gli appelli sono sempre gli stessi affezionati che si possono contare a uno a uno e che non hanno nessun interesse di scendere in campo per scatenare rivalità con i tifosi rivali.

Ma nel calcio mai dire mai, a parte questo oggi s'incontrano due squadre che forse a inizio stagione avevano messo nel mirino obbiettivi più ambiziosi, oggi dopo 6 giornate la squadra pentra è lontana dalla vetta 9 punti, e quella giallorossa 10, non stiamo qui ad analizzare i motivi e il per come sia successo, analizziamo solo i freddi numeri l'Isernia dopo 6 partite ha vinto 3 volte, pareggiato 2 e perso una; il Termoli non conosce mezze misure ne ha vinte 3 e perse 3, purtroppo questi numeri se non cambiano in meglio non sono numeri da promozione anche in fatto di segnature il Termoli non conosce differenze 9 gol fatti, e 9 subiti. La parola d'ordine è sveglia ragazzi, altrimenti anche questo sarà un'annata buttata alle ortiche, noi capiamo che ci sono state vessazioni contro la squadra, ma se una squadra è forte non si piange addosso, ma reagisce da grande, purtroppo ci dispiace dirlo di reazioni ne abbiamo viste assai poche fino a oggi e questo non gioca a favore della squadra stessa.