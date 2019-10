TERMOLI. Un punto a testa per due squadre giunte al confronto con meno punti di quelli che preventivavano. Il Termoli 1920 agguanta il pari 2-2 con l’Isernia dopo essere stati due volte in svantaggio.

La squadra che ha seri problemi per trovare un campo dove allenarsi in settimana, problematiche che si ripercuotono la domenica sul campo in fatto di tenuta.

Oggi l'Isernia è passata due volte in vantaggio e solo la caparbietà e la volontà dei giallorossi sono state necessarie per almeno non perdere, gli applausi del pubblico alla fine hanno voluto premiare l'impegno che certamente non è mancato nei giallorossi.