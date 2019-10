TERMOLI. Match combattuto e sfortunato, quello del Termoli 2016 oggi pomeriggio allo stadio Cannarsa. A prevalere sull’undici messo in campo dal mister Paolo Di Lena è stata la formazione aquilana dell’Ala Fidelis, proveniente dalla località di Alfedena.

Un tiro in porta e il classico gol vittoria per gli ospiti, segnato da Bottigliero al 20' del secondo tempo. I locali hanno tentato più volte l’assalto alla porta avversaria, sia dal limite dell’area che con azioni ragionate e manovrate all’interno del perimetro difensivo abruzzese, ma la palla non è voluta entrare e così l’Ala Fidelis con l’1-0 di misura porta a casa i 3 punti. Seconda battuta d’arresto di fila per i giallorossi.

Il match era valido per l'ottavo turno del campionato regionale di Promozione molisana.