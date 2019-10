Termoli 1920 sfiora il colpaccio a Pietra Montecorvino

TERMOLI. Il Termoli 1920 impatta col Pietra Montecorvino 2-2 in trasferta. Certamente non era ipotizzabile che ci fossero gli stimoli giusti, dopo quanto accaduto in settimana, per sperare di vedere un Termoli pimpante, e seppur sulla carta il confronto di oggi aveva comunque la squadra giallorossa con i favori del pronostico, i giocatori non erano liberi di mente da poter sperare in una partita vincente e spensierata.

Eppure la squadra comunque ha vinto e ha giocato mettendo per 90' da parte i pensieri sul loro futuro in maglia giallorossa.

Sticozzi e Girardi hanno timbrato il cartellino per la squadra giallorossa, purtroppo fermata nella fase di recupero, in piena Zona Cesarini.

Un punto che se non aggiunge molto alla sostanza di quello che sarà da qui alla fine, almeno mette però fieno in cascina che non è poca cosa, anche se la vittoria mancata all'ultimo di oggi avrebbe rasserenato un po' un ambiente depresso come hanno detto i giocatori nel famoso comunicato della settimana appena passata loro continueranno a sudare e battersi per questi colori, sono stati di parola è quanto può bastare per ora.