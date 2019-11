Termoli 1920 in movimento, prima del Gambatesa novità sull'assetto societario

TERMOLI. Torna tra le mura amiche il Termoli 1920, che domani alle 14.30 allo stadio Cannarsa affronta la Polisportiva Gambatesa, avversario sempre ostico negli ultimi anni, specie in trasferta.

Come accade da tempo, la partita di campionato valevole per la nona giornata di andata, per quanto concerne i giallorossi passa in secondo piano, perché sono le notizie che arrivano fuori dal rettangolo di gioco a prendersi la scena.

Dopo quanto successo la settimana scorsa con il comunicato duro e senza ripensamenti da parte dei giocatori che si sono detti stufi di una situazione societaria tutt'altro che chiara, che di fatto esautorava la dirigenza che qualche mese fa era arrivata in pompa magna nella sala consiliare del comune e che preannunciava un roseo futuro stile vecchi fasti per il calcio termolese, è tornato in sella, ma in realtà lo è sempre stato, Marco Castelluccio, del quale si può dire e pensare quello che si vuole, ma è stato l’unico davvero a muoversi. Lo stesso Castelluccio ci fa sapere che domenica all'ora di pranzo ci sarà un incontro con una società entrata nel mondo del calcio che sarebbe intenzionata anche al Termoli, le premesse ci dice Castelluccio sono positive, ne sapremo di più domenica mentre la squadra giocherà contro la Polisportiva Gambatesa.

Una notizia per i tifosi la società sempre per bocca di Marco Castelluccio, fa sapere che chi acquisterà il biglietto della partita e anche quello di coppa Italia che si giocherà mercoledì 6 novembre contro il Campodipietra pagherà sia il biglietto di domenica per la gara di campionato che quello di mercoledì in coppa al solo prezzo di 8 euro.