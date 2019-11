TERMOLI. La Polisportiva Gambatesa maramaldeggia allo stadio Cannarsa e addio sogni di gloria.

4-0 il severissimo punteggio inferto ai giallorossi, col Termoli 1920 che, probabilmente, mettono la pietra tombale al calcio giocato in Eccellenza.

Ai ragazzi nulla possiamo imputare, anche se in campo ci sono andati loro.

Ma mentre sgombra e serena non certo l’avevano oggi.

Il capitano al nostro fianco a fine partita quasi con le lacrime agli occhi è andato verso la tribuna e a voce alta e rotta dall'emozione ha chiesto scusa a quei pochi tifosi irriducibili che ancora hanno la forza di assistere a questo tipo di calcio. Le colpe non sono certo tutte le loro, Castelluccio rimasto di nuovo solo e magari anche lui illuso da chi ad agosto prometteva mari e monti e invece non sono arrivate che bufale.

Ora potrebbe anche lui fare un passo indietro e mettere fine a questo che non è che un inutile calvario di una squadra, di una società che non ha più ragioni di esistere e che oggi con il poker rimediato al Cannarsa in pratica ha accelerato un decorso negativo.