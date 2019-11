Termoli 2016 beffato da vento e sfortuna: 2-2 con la Polisportiva Fortore

TERMOLI. Può recriminare per l’occasione sfumata alla fine del match di ieri pomeriggio, disputato in trasferta contro la Polisportiva Fortore, il Termoli 2016 di mister Paolo Di Lena ha impattato 2-2, sciupando le chance a fine incontro per portare a casa l’intera posta in palio.

Sì, perché dopo essere passati in vantaggio per primi in vantaggio, il primo tempo è terminato 1-1, i locali sono andati a loro volta davanti, 2-1, ma a 20 minuti dal termine c’è stato il pareggio direttamente da calcio d’angolo dei giallorossi.

Alla fine, come detto, in un incontro caratterizzato e condizionato dal fortissimo vento, le occasioni non concretizzate.

In ogni caso la classifica si muove, dopo due sconfitte di fila, a Ururi e in casa con l’Ala Fidelis, con un punto raggranellato nel nono turno di campionato di Promozione molisano.