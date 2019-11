TERMOLI. Nel giorno in cui il Termoli 1920 non scende in campo nel torneo di Eccellenza a Piedimonte Matese, perdendo match e faccia a tavolino contro il Tre Pini, il Termoli 2016, allo stadio Cannarsa, supera ben tre scogli e vince dopo una rimonta strepitosa.

3-2 all’Asd Volturnia, che al 3’ minuto del secondo tempo si era portato in vantaggio di due gol, con un calcio di rigore, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco avanti di misura per 1-0.

Il doppio svantaggio è uno dei tre elementi negativi da superare, gli altri sono una rosa rimaneggiata a causa degli infortuni, che ha obbligato, con convinzione peraltro, a far debuttare 4 ragazzi del 2002 che mai avevano giocato al Cannarsa e infine chiudere e vincere il match senza l’allenatore Paolo Di Lena, espulso per somma di ammonizioni.

Insomma, un vero e proprio confronto all’arrembaggio, da una parte e dall’altra, quello valido per il decimo turno del campionato regionale di Promozione molisana. Partita molto vibrante e concitata, che il Termoli 2016 ha fatto arridere ai colori giallorossi, conquistando i tre punti della posta in palio, grazie ai gol di Marco Rossi, direttamente su calcio di punizione e alle reti di pregevole fattura realizzate da Pardi e Impicciatore, tutte e 3 nel secondo tempo.

Vittoria che ha proiettato provvisoriamente il Termoli 2016 al settimo posto.