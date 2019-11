La Vastese ingaggia il termolese Altobelli

VASTESE. La Vastese vuole continuare a vincere dopo aver ritrovato i 3 punti nella gara casalinga di domenica scorsa contro il Tolentino (Leggi).

Mister Marco Amelia si è espresso così nella conferenza stampa di vigili del match:



"C'è fiducia dopo la vittoria di sette giorni fa. Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni e ci dobbiamo ripetere domani. Bisogna stare attenti e concentrati, giocheremo su un campo pesante contro una buona squadra. Spero di recuperare Pollace entro 4 settimane, è una perdita grave. Sarà sostituito da Perocchi, che è una garanzia. E' rientrato Ravanelli e Palumbo spero di riaverlo entro 10 giorni. Vittorio Esposito sta ritrovando la condizione e potrebbe partire anche dal primo domenica. E' un giocatore importante che viene da un infortunio e che sono convinto farà bene".

Intanto la società biancorossa ha tesserato un nuovo giocatore si tratta di Mattia Altobelli, difensore classe 1995.

Svincolato, ha raggiunto in mattinata l’accordo con il club, mettendosi subito a disposizione di mister Marco Amelia e del suo staff tecnico.

Di Termoli, cresciuto nel settore giovanile della Pescara Calcio, vanta esperienze in D con il Darfo Boario e poi in Serie C con le maglie di Foggia, Maceratese, Teramo e Siracusa.

GUARDA IL VIDEO: