L'agonia del Termoli 1920, battuto anche dal Bojano al Cannarsa: se questa è Eccellenza!

TERMOLI. A differenza di domenica scorsa il Termoli calcio 1920 è sceso in campo fisicamente ma con la testa è rimasto ancorato alle problematiche extra-calcistiche che hanno caratterizzato nelle ultime settimane il calvario di questa società che davvero non trova pace.

A Termoli passa anche il Bojano di Carmine Gioffrè, un ex del periodo in cui i giallorossi erano squadra forte e temibile per tutti e non l’entità astratta di oggi.

Sopra di un gol, segnato nel primo tempo da Sticozzi, il Termoli senza allenamento e con un terreno inzuppato di pioggia, riesce a mantenersi in partita fin che la forza fisica tiene, ma poi una volta venuta meno, gli ospiti prima pareggiano e poi in dieci allo scadere riescono anche a vincere sorpassando il Termoli anche in classifica.

E ora che accadrà? Il romanzo giallorosso si arricchisce di giorno in giorno sempre più di puntate nuove, del resto una situazione come quella che stanno vivendo oggi non pensiamo possa reggere ancora tanto. Oggi c’era più gente in campo tra squadre, panchine, arbitri, operatori sanitari che sugli spalti, complice anche il maltempo.

Castelluccio che faceva di tutto, persino con la lavagnetta per le sostituzioni, in panchina poi non c'era nemmeno il posto per ripararsi dalla pioggia visto che abbiamo notato una persona con l’ombrello: anche da questi particolari si giudica una società.

Come dicevamo la dirigenza nuova e il presidente hanno abbandonato il Termoli al proprio e indefinito destino che appare segnato definitivamente, nonostante Castelluccio ammirevole in questa sua strenua difesa dell'indifendibile.