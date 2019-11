TERMOLI. Ore 23:00 di un anonimo venerdì di Novembre, stavo navigando in Internet, con l'intento di svagarmi e chissà magari trovare anche lo spunto per tirar fuori qualche notizia. A un tratto un caro amico mi ha postato alcune foto di quando il calcio a Termoli era uno sport seguitissimo e non c'erano partite casalinghe senza che le tribune del glorioso Cannarsa non fossero sempre gremite di tifosi, ma avveniva la stessa cosa anche in trasferta. Rivedendo quel materiale fotografico mi è subito salito un moto di saudade.

Quelle foto mi hanno riportato alla mente un periodo davvero splendido ed anche drammatico sportivamente parlando, si perché la foto della squadra allegata ricorda un campionato quello del 1987/88 dove si notano tra gli altri il grande portiere Gianluca Pacchiarotti, Tiziano Troilo, Tondonati, Rinaldi, Dangelosante, Menna: ecco, Menna è stato un giocatore che il Termoli acquistò dall'Atetixa (Atessa) spendendo ben 15 milioni di lire, ma che dopo alcune stagioni strepitose cedette al Casteldisangro, facendo un affarone per circa 60 milioni di lire (allora si sapevano fare acquisti e cessioni).

Dicevamo di quella stagione che vide due squadre dominare il campionato di Eccellenza abruzzese, dove alla penultima giornata di campionato il Termoli andò a giocare all'Aragona di Vasto ad un punto dalla Vastese: quella domenica 24 ottobre 1988 andammo a vincere 0 - 1 con uno strepitoso gol di Tondodonati, allo stadio vastese quel giorno era presente mezza Termoli. Purtroppo l'imponderabile successe la domenica successiva 1 maggio con la squadra giallorossa avanti un punto, quando si perse incredibilmente con un autogol da Mai dire gol di Rinaldi, e un fenomeno di portiere avversario dell'Altinese nemmeno fisicamente un corazziere quel giorno parò l'impossibile e quella sconfitta ci fece perdere un campionato incredibile. Questa foto, comunque, aldilà dell'esito di Altino, ci ricordano lo squadrone che comunque avevamo all'epoca a Termoli; guardate poi dietro alla squadra in posa nella foto la muraglia di tifosi termolesi presenti quel triste primo maggio '88, era accorsa ad Altino per accompagnare la squadra, e guardate anche le altre foto al Cannarsa, il tifo e soprattutto la quantità di tifosi . Che differenza con lo squallido spettacolo che stiamo vedendo da qualche anno a questa parte sulle nostre gradinate, se pensiamo che domenica scorsa contro il Bojano c'era più gente sul terreno di gioco che sulle tribune. Aver rivisto queste foto, ringraziando l'amico Mauro che me le ha inviate, ci ha ridato un po' di speranza: questa città ha vissuto sempre di calcio, non meritava di essere vilipesa come negli ultimi anni. Chissà se riusciremo a rivivere quei bei tempi prima di lasciare questa vita terrena: saremo anche pessimisti, ma pensiamo sia molto difficile.