Termoli Calcio, continua il calvario giallorosso

TERMOLI. Continua il calvario giallorosso, chissà fino a quando dovremo soffrire, almeno quei pochissimi che ancora mostrano interesse per le vicende calcistiche della nostra città. Domenica scorsa nell'ennesima partita persa in casa con il Bojano, sarà stato anche per il brutto tempo , ma abbiamo contato più persone addette ai lavori in campo che tifosi sugli spalti, e la maggior parte di questi erano pure di Bojano. Se poi togliamo noi giornalisti presenti, coloro che ancora non abdicano a continuare a venire allo stadio la domenica si possono contare sulle dita di una sola mano.

E allora la domanda è d'uopo: Castelluccio non vuole mollare, o meglio, se si facesse avanti qualcuno concretamente potrebbe anche farsi da parte, altrimenti lui ci ha sempre detto "Io sono qui e continuo"; bisogna vedere in queste condizioni fino a quando ci saranno i giocatori della rosa attuale, ma allora, lo ripetiamo all'infinito, perché continuare quando è lampante che non si vedono sbocchi positivi?

Del resto poi ognuno è padrone del proprio destino, dalle promesse fumose di luglio da parte di coloro che avrebbero dovuto dare nuovo splendore al calcio termolese, al "che muoiano tutti " a me non me ne f.....niente di loro", sentito dire da qualcuno, il passo è stato brevissimo. Oggi si va a Sesto Campano, reduci dall'umiliante 5-0 patito mercoledì scorso nel ritorno di Coppa Italia contro le Acli CB Campodipietra, con la squadra quasi al completo, stando alla formazione che ci ha fornito Castelluccio, ma che poi, non allenandosi come si deve, non ci si può certo aspettare chissà cosa da loro, quindi possiamo aspettarci anche oggi a Sesto Campano altre notizie non certo positive. Oggi dal quel "vinceremo il campionato" si è precipitati proprio nei bassifondi della classifica e una nuova sconfitta oggi sarebbe ancor di più una discesa agli inferi: per la serie, continuiamo a farci del male...