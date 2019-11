Termoli 1920 pure sfortunato, va in vantaggio 2 volte e alla fine perde

TERMOLI. Come domenica scorsa contro il Bojano, arriva ancora una sconfitta nei minuti finali per i giallorossi. Il Termoli passa in vantaggio al 20° con Pagano; pareggia Samsam alla mezz'ora. Raddoppia il Termoli con Sticozzi al 72° poi pareggia il Sesto con Iannetta all'80° e sigla il 3-2 finale all'88° con Manera. Grande amarezza per i giallorossi che, nonostante la situazione societaria ancora molto difficile, potevano prendere tre punti importanti per la salvezza. Tutto questo deriva dal fatto che proprio a causa delle problematiche societarie, la squadra non segue per forza di cose i cicli normali di allenamento e di conseguenza lo abbiamo visto nelle ultime partite Polisportiva Gambatesa, con il Bojano e oggi a Sesto Campano la causa della sconfitta è proprio la mancanza di condizione ottimale ed ora la classifica è davvero pericolosa.