Pirotecnico pareggio al Cannarsa: Termoli 1920-Baranello 4-4

TERMOLI. Allo stadio Cannarsa risultato pirotecnico in Eccellenza, con Termoli calcio 1920-Baranello 4-4. Questo è inutile ribadirlo è il risultato della situazione che sta vivendo il sodalizio giallorosso, pareggio rocambolesco contro una diretta concorrente per la salvezza. Sì, perché di questo si deve parlare, per giunta in casa, quando stavi comunque vincendo 3-2alla fine pareggi 4-4 , l'unica risposta esatta per questo quiz senza soluzione di sorta è che la squadra non si allena come dovrebbe, le cause inutile ribadirle si sanno, la condizione fisica cosi non la si aiuta affatto e quindi parti forte perché poi tecnicamente i giocatori del Termoli potrebbero reggere il confronto con tutte, ma appunto senza un allenamento continuo, ecco che inevitabilmente verso la fine della partita, forse per questo Termoli anche un po' prima della fine, arriva il crollo fisico e gli avversari seppur modesti come potevano essere quelli di oggi, mettono alle corde i giallorossi, questo 4-4 è lo specchio esatto di quello che ormai andiamo a dire da settimane.