Un Termoli 1920 costretto a giocare in dieci agguanta i 3 punti contro l'Alliphae

TERMOLI. Tre dei punti più scontati in casa giallorossa arrivano in trasferta sul campo dell’Alliphae, che sin qui, compresa quella di ieri, ha perduto tutti gli incontri: 14 su 14. Ciononostante il successo matura perfino di misura: 1-0.

Il Termoli 1920 ha giocato in 10, poiché la formazione adriatica aveva solo 11 effettivi e nel riscaldamento pre-partita si è fatto male Guida, senza che si potesse sostituire.

Nel frattempo, in squadra sono giunti dei 2002, Ercolano ed Esposito che non sono affatto male, ma per non cadere in facili e pericolosi entusiasmi aspettiamo prove più probanti per dire che la squadra si è ripresa.

Domenica prossima arriva a Termoli la quinta in classifica, il Roccasicura, che ha travolto 6-0 il CB 1919.