Arriva la Befana al Cannarsa nel match Termoli 1920-Aurora Alto Casertano

TERMOLI. Ricomincia dopo la pausa natalizia il campionato di eccellenza che ha già avuto due anticipi.

Oggi assieme alla partita conto Aurora Alto Casertano, il Termoli calcio 1920 porterà per coloro che si recheranno allo stadio anche la befana con distribuzioni di calze e dolciumi e con il prezzo del biglietto a 5 euro.

Poi però dopo il dolce bisognerà vedere come la squadra sarà tornata dalle vacanze natalizie, la squadra avversaria non è la migliore che potesse trovarsi davanti, oggi esporsi sulla squadra è rischioso aspettiamo che scendano in campo e al 90’ potremmo avere un quadro più chiaro visto anche i tanti cambiamenti fatti nella rosa.