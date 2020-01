Carbone al Cannarsa, spalti deserti e tonfo interno 1-5 del Termoli 1920

TERMOLI. Al Cannarsa oggi ha disertato non solo la Befana nonostante il lodevole impegno di Castelluccio, ma ha disertato anche il risultato positivo, un cappotto che potrà avere mille attenuanti, mille giustificazioni, ma resta comunque un cappotto. Purtroppo la situazione non è affatto migliorata pur nonostante la rivoluzione totale fatta a dicembre, la squadra naviga sempre più nella zona rossa della classifica, ma non è cambiata nemmeno dal punto di vista del richiamo dei tifosi, lapidario il commento apparso pochi minuti prima della partita sul profilo Facebook Calcio Termolese.

In 35 anni che seguiamo il Termoli Calcio, non avevamo mai registrato più gente in campo che in tribuna. Questa osservazione l'avevamo fatta anche noi nella penultima partita dell'anno giocata in casa. Nemmeno l'incentivo della calza della Befana e i prezzi popolarissimi hanno smosso la coscienza dei più tifosi. Quindi oggi per il Termoli solo tanto carbone sia in campo che sugli spalti, noi non diremmo più a Castelluccio perché andare avanti , tanto la risposta la sappiamo già, più che augurargli in bocca al lupo non possiamo fare.