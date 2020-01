La battaglia si fa dura, Termoli 1920 sconfitto dal Campobasso 1919

TERMOLI. Il Termoli 1920 perde anche col Campobasso 1919. Il match è terminato 2-1 in favore dei padroni di casa.

Un Termoli giovane ma ben disposto da Cangiano in campo deve comunque subire decisioni arbitrali diciamo discutibili, poi anche l'eccessiva grinta che a volte andava al limite di regolamento per intimorire i giovani avversari, ma questo non ha permesso ai padroni di casa di spadroneggiare almeno nel risultato, perchè pur se hanno vinto, i tre punti non li hanno certo avuti facilmente.

La squadra giallorossa, seppur navighi in zona pericolosa in tutto questo girone di ritorno, se si amalgama appena un po' di più di quanto non lo sia già potrebbe alla fine riuscire nell'impresa di salvarsi, il tempo c'è ancora e poi chissà da cosa potrebbe nascere cosa.