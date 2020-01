Il Termoli 2016 sfiora colpaccio e 3 punti: 2-2 a Trivento

TERMOLI. Due gol di De Vita e Recchia e un colpaccio solo sfiorato. il Termoli 2016 torna ad avere l'animo da combattente e rischia di vincere a Trivento, contro l'Apd. Tre punti accarezzati che sarebbero serviti come il pane per l'11 giallorosso di mister Paolo Di Lena, che deve accontentarsi di un solo punticino. Una grande prestazione in trasferta, comunque, dei ragazzi, che ora dovranno bissarla tra le mura amiche dello stadio Cannarsa nel prossimo turno, quando sabato 18 gennaio alle 14.30 arriveranno i Donkeys Agnone, nel match valido per il 19esimo turno del campionato regionale di Promozione molisana.

In classifica, il Termoli 2016 ora è a 20 punti, due lunghezze dalla zona salvezza.