​Predizioni serie A per la seconda metà di campionato

TERMOLI. La serie A sta per entrare nel vivo della sua seconda metà. Infatti, dopo la pausa natalizia, il campionato inizierà di nuovo e le squadre combatteranno con tutta la forza che hanno per arrivare in cima alla classifica.



Nonostante questo, per ora, la serie A non ha riservato molte sorprese a coloro che la stanno seguendo. La poca sorpresa è visibile anche da coloro che sono abituali nel giocare la propria schedina con pronostici, dato l’orientamento a scommettere su squadra “piuttosto scontate”, almeno fino ad ora.

Di cosa parliamo? Parliamo della solida posizione della Juventus in cima alla classifica, ferma nella prima posizione ormai da tempo. Dietro di lei si trovano Inter, Lazio e Roma, a pochi punti di distacco. Nonostante questo, la Juventus non sembra intenzionata a voler cedere punti e lasciare che le altre squadre provino a rubarle posizioni.

A partire dall’acquisizione di Cristiano Ronaldo, la squadra torinese ha dimostrato in più occasioni che vuole arrivare fino alla fine e vuole farlo in grande stile. Come? Semplice, continuando a giocare come ha fatto da inizio campionato. Infatti, la Juventus, ha per ora perso solamente una partita, pareggiandone tre e vincendone diciassette.

Un’ondata di vittoria che fa sognare i tifosi e fa domandare alle altre squadre quanto – questo successo – durerà ancora.

A cosa dovrà fare attenzione la Juventus?

La Juventus dovrà fare attenzione a tutte quelle squadre che, volenti o nolenti, cercheranno di fare qualsiasi cosa per portarle via la supremazia nel campionato. Infatti, la squadra è presa di mira per la sua ondata di vittorie e dovrà fare molta attenzione d’ora in avanti.

Inoltre, la squadra dell’Inter ha molta voglia di riscattarsi e le proverà tutte per rubare alla Juventus la prima posizione e strappargli la vittoria di questo campionato. Nel 2020 saranno esattamente 10 anni che l’Inter non vince uno scudetto e sarebbe un ottimo riscatto verso i giocatori e la città di Milano.

Altra squadra dalla quale la Juventus farebbe meglio a guardarsi è la Lazio. Questa squadra rimbalza tra le prime posizioni della classifica in ogni fase del campionato e grazie ad un gioco attento e ben calibrato. Al momento ci sono solamente sette punti di distacco con la prima in classifica, e due giornate giocate “male” potrebbero bastare per mettere a rischio la posizione della squadra.

Chi vincerà la serie A 2019/2020?

Al momento, sebbene la risposta potrebbe essere scontata, non lo è. La Juventus sta dimostrando un gioco impeccabile, ma un solo passo falso potrebbe bastare alla squadra per perdere campo e permettere a Inter o Lazio di passare in testa e rubarle il primato.

La Juventus sembra però decisa a non mollare, pensando però, anche alla Champions. Per questa nuova seconda metà di campionato le ambizioni sono tante e la squadra cercherà di mettere in campo tutta la sua grinta per vincere entrambi i titoli e rendere, questo 2020, un anno di gioco indimenticabile, sia per la squadra che per i milioni di tifosi che la seguono in tutto il mondo.