Derby del Biferno: il Termoli 1920 a Guglionesi

TERMOLI. Oggi derby a Guglionesi per il Termoli Fc 1920, la squadra vuole tentare un colpaccio anche se non sarà facile. il Real Guglionesi ultimamente si è ripreso parecchio. La squadra termolese, molto giovane, comunque cercherà di rendere la vita difficile ai neroverdi. La rivalità tra le due cittadine è radicata nel tempo fatto sta che i giallorossi sono messi piuttosto male in classifica e uscirne fuori non sarà facile.