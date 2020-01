Termoli 1920 sconfitto di misura a Guglionesi, ma patron Castelluccio spera ancora

TERMOLI. Il Termoli 1920 esce sconfitto 2-1 a Guglionesi, ma gioca a tratti e ha dato l’impressione di voler portare a casa la vittoria, ma alla fine chi vince sono i padroni di casa, che sicuramente sono stati più scafati dei giovani termolesi e la cronaca di questa partita si può riassumere in poche righe.

Il Guglionesi va in vantaggio con Colonna. Pareggiano i giallorossi con una bellissima rovesciata di Gazzè su calcio d'angolo di Del Pozzo. Dopo un paio di occasioni del Termoli per passare in vantaggio, a 2 minuti dalla fine Montechiari segna su punizione. Il Termoli sempre più invischiato nella zona pericolosa, ma se riesce a mantenere la condizione come oggi, può darsi che il vento cambi anche a favore per i giallorossi.