Il Termoli Calcio 1920 seppellito di gol: 0-7 al Cannarsa

TERMOLI.Se vogliamo prenderla serenamente questo cappotto subito in casa dal Termoli 1920 dalle Acli Cb& Campodipietra, è stata un' imitazione del Torino Calcio , che pure 7 ne ha beccate in casa dalla terribile Atalanta .

La parte degli Orobici qui a Termoli l'hanno recitata quelli dell'Acli Cb & Campodipietra contro i ragazzini del Termoli, loro che sono in odore di play off, hanno in pratica giocato un set di tennis .

Una sconfitta del genere si può commentare con il silenzio e rassegnazione, l'importante che non si dia la colpa, anche questa volta all'arbitro.

Questo risultato anche se in qualche frangente la colpa potrebbe ricadere sugli arbitri ,si commenta da solo.

Con questi risultati e inserendo continuamente giovani in squadra ogni settimana, non sappiamo proprio dove possa portare.

Allora ci limitiamo, in rigoroso silenzio, a osservare dove si vuole arrivare, anche se dalla dirigenza arrivano frasi del tipo "Ce la faremo" , noi pensiamo che difficilmente si andrà da qualche parte.

La foto che alleghiamo presa dal profilo Facebook Calcio Termolese , rende chiara l’idea di cosa servirebbe oggi al Termoli calcio 1920 per la salvezza …un intervento dall’alto .