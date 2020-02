Tacconi, Lentini e Sabato al quadrangolare che inaugura il campo sportivo a Petacciato

PETACCIATO. Colpo gobbo a Petacciato. L’amministrazione comunale Di Pardo porta tre simboli, tre bandiere dei tre club calcistici più popolari in Italia: Juventus, Milan e Inter.

«In occasione dell'inaugurazione del campo di calcio otto, che si terrà il 14 marzo alle ore 18 abbiamo pensato di realizzare qualcosa di diverso dal solito taglio del nastro. Convinti che il modo migliore per celebrare lo sport sia lo sport stesso, abbiamo deciso di organizzare una quadrangolare tra: Milan, Inter, Juventus, Petacciato. Se il Petacciato sarà rappresentato dalla locale squadra di Calcio a otto (C8 Petacciato), le altre tre saranno composte da selezione di tifosi e tifose del posto e capitanati rispettivamente da Gianluigi Lentini (Milan e ex Torino), Antonio Sabato (Inter e ex Torino) e Stefano Tacconi (Juventus). Al microfono, uno dei giornalisti sportivi più noti d’Italia, nonché fedele visitatore di Petacciato, Antonio Paolino».