Il Termoli 1920 sconfitto con onore a Isernia

TERMOLI. Il Termoli che non t'aspetti dopo due sconfitte tennistiche: mette in crisi e spesso in ambasce l'Isernia al Lancellotta.

Ha spesso attaccato e fatto penare la squadra pentra, ha perso l' occasione di ribaltare il risultato ma ha sbagliato il rigore: ha ceduto le armi solo nel finale sull'1 a 1, più che meritato.

La squadra termolese esce dal campo isernino a testa alta: forse i giocatori dell'Isernia hanno sottovalutato l'impegno e pensavano di fare al Termoli messi di gol, ma non è stato cosi.

La squadra ha mostrato di avere carattere e caparbietà che se verrà conservata da qui alla fine del campionato qualche speranza di salvezza è possibile, ieri hanno giocato senza il portiere titolare Bucci .