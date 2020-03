Ancora una pesante sconfitta per il Termoli 1920

TERMOLI. Dopo l'illusione della scorsa settimana, a Isernia dove il Termoli pur perdendo di misura sembrava avesse dato segnali di ripresa, ecco che nello scontro diretto con il Pietramontecorvino un eventuale successo sarebbe stato un gran segnale di rilancio, invece ieri al Cannarsa ancora purtroppo un risultato tennistico 1 - 6 e le speranze di salvezza si assottigliano.

Oltre alle problematiche tecniche della squadra poco prima del fischio d'inizio, si aggiungono le assenze dei potenziali titolari il portiere Bruno, Pugnetti, Iannone, Di Bernardo, Mennella per sindrome influenzale (da non confondere con l'emergenza del Coronavirus che già in Italia siamo già abbastanza nel caos totale) e si è costretti a mettere in campo un 94, un 93, giocatori classe 2000, 2001 e 2003, in panchina 5 del 2002.

Con tutta la buona volontà che uno vuole metterci, per i miracoli ci vorrà ben altro.

Finché ci sarà uno spiraglio di speranza è bene non mollare, ma onestamente andando avanti di questo passo è molto difficile anche sperare .