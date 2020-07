​Brescia-Spal, l’assistente arbitrale Giuseppe Perrotti in serie A

CAMPOBASSO. Giuseppe Perrotti, classe 1989, assistente arbitrale della sezione di Campobasso fa il suo esordio in serie A. Un traguardo straordinario sia per la squadra arbitrale del capoluogo e del Molise che per l’intera regione.



Giuseppe affiancherà l’arbitro Abbattista nella direzione della gara Brescia-Spal in programma domani, domenica 19 luglio, alle ore 19.30. L’altro assistente sarà Del Giovane.

Si tratta di un risultato eccellente che premia l’impegno e la serietà di un ragazzo giovane e capace. A Giuseppe un grosso in bocca al lupo dalla sua sezione e da tutto il mondo arbitrale molisano.