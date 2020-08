TERMOLI. Il Termoli calcio 1920 cambia look, ha deciso di voltare pagina e vuole gettare le basi per ridare un lustro al blasone della squadra cittadina che manca da tempo, da troppo tempo: oggi, in via informale, il gruppo si è incontrato sui gradoni del glorioso stadio Gino Cannarsa.

Una struttura sportiva che, a dire il vero, non se la sta passando un granché bene a causa dello stato di abbandono in cui versa e ben visibile dal manto erboso, una volta vanto del Basso Molise che oggi, a causa anche dell'inattività covid, sembra una boscaglia incolta. Uno stadio che avrebbe bisogno di un restyling non indifferente per essere rimesso in condizioni quantomeno accettabili per la pratica degli sport.

Noi di TermoliOnLine, in esclusiva oggi pomeriggio, abbiamo ascoltato le parole del neo Presidente onorario, il dottor Alberto Montano: ex sindaco di Termoli, ma in passato anche ai vertici societari calcistici, con la recente investitura ripercorre i suoi passi.

Il neo Presidente onorario, infatti, pare seriamente intenzionato a riportare agli antichi splendori la squadra calcistica cittadina ed ha accettato con entusiasmo la carica che il Presidente Marco Castelluccio gli ha prospettato. Domenica 16 Agosto 2020 alle 21,00 al Teatro Verde in occasione di uno spettacolo organizzato dalla stessa società giallorossa, verrà presentata la nuova società e la nuova squadra.