TERMOLI. Esordio ufficiale con la prima battuta a Santa Croce di Magliano contro la Turris per il girone F della Coppa Italia Regionale allo stadio Vincenzo Cosco.

Debutto amaro per quanto riguarda il risultato, ma per la squadra allenata da mister Scanzano in pratica era la prima vera uscita in partita, fino ad oggi si sono solo allenati senza nessuna amichevole.

Il 2-0 finale per i padroni di casa non deve allarmare la squadra ancora in costruzione, ha comunque retto bene per buona parte del match, si sono messi in mostra ottime individualità il numero 10 Rosafio, il 4 Paiano, altri giovani, mentre ci sono stati giocatori ancora in attesa di tesseramento in tribuna.

A parte il risultato che è stata l'unica cosa negativa della giornata, i dirigenti, dal presidente Castelluccio, il direttore generale Jacovitti e il Ds De Palo, all'unisono si sono detti soddisfatti di quello che hanno fatto vedere in campo i ragazzi.

Quindi un banco di prova che alla prima uscita ufficiale del Termoli 1920 ha offerto anche alcune note positive, ma sicuramente bisogna lavorarci sopra, la coppa Italia sarà un utile allenamento per affinare la condizione e l'inserimento dei nuovi che progressivamente stanno arrivando a Termoli.

Scanzano sa che lo attende un lavoro probante, ma non impossibile. La prossima partita sabato 12 settembre a Guardialfiera.