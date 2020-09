Riparte la Serie A: giornate e turni infrasettimanali nel 2020/2021

TERMOLI. Derby di Roma e d’Italia alla diciottesima giornata, Roma-Juventus subito alla seconda giornata per un campionato di Serie A 2020/2021 che si concluderà a maggio e vedrà ben cinque turni infrasettimanali. La sosta natalizia si avrà invece dal 23 dicembre al 3 gennaio.

Juventus: alla caccia del decimo titolo con Pirlo in panchina

La stagione 2020/2021 vedrà l’esordio di Andrea Pirlo su una panchina professionistica e non su una qualunque, bensì su quella della Juventus campione d’Italia e che anche quest’anno ha il favore dei pronostici di tutti gli esperti del settore e di bookmaker attivi sulle scommesse Serie A, come bet365. I test per l’ex centrocampista della Nazionale non tarderanno a venire e già alla seconda giornata i bianconeri incontreranno la Roma di Fonseca e Dzeko, squadra dal potenziale enorme, ma incapace di dare continuità alla propria qualità. Ma non finisce qui per Pirlo, il suo esordio in un campionato come allenatore, gli regala uno scontro affascinante contro quello che è stato il suo compagno di reparto al Milan e nell’Italia: nella terza giornata il Napoli farà difatti visita alla Juventus. Derby di Milano alla quarta giornata a metà ottobre e poi alla quinta giornata derby campano Napoli-Benevento, ancora Gattuso contro un ex compagno di squadra, Pippo Inzaghi. Altro derby spettacolare e fra i più sentiti d’Italia nella sesta giornata: al Marassi va in scena il derby della Lanterna fra Genoa e Sampdoria.

Dalla settima giornata si potrà già comprendere qualcosa sulla vetta della classifica

Certo, sette giornate sono poche, ma vedendo il campionato di Serie A 2019/2020 che si è deciso per un solo punto di vantaggio della Juventus sull’Inter, capiamo che i dettagli sono fondamentali in una competizione così impegnativa. E alla settima giornata la Juventus affronta la Lazio, dopo aver già affrontato il Napoli e la Roma, mentre nella stessa giornata avrà luogo uno dei tanti derby lombardi della stagione: Atalanta-Inter. Il match fra i nerazzurri può essere considerato a tutti gli effetti una partita di cartello e se Conte dovesse uscire indenne da Bergamo sarebbe un risultato importante, considerando che la Lazio ha perso il primato la scorsa stagione proprio per mano dell’Atalanta. Giornata otto e nove molto impegnative per il Napoli di Gattuso, che affronterà Milan e Roma, mentre alla decima giornata derby di Torino, ancora un’altra prova per Pirlo. Dodicesima giornata, altro momento che potrebbe essere molto importante: Inter-Napoli e Juventus-Atalanta e poi c’è il “derby” Inzaghi, Pippo contro Simone in un Benevento-Lazio molto particolare.

Giornata 13 Lazio-Napoli, Atalanta-Roma: probabile turno ricco di goal

Per gli appassionati delle statistiche molto probabilmente la giornata che regalerà più goal sarà la tredicesima. Si affronteranno, infatti, Lazio e Napoli, due dei migliori attacchi degli ultimi cinque anni e Atalanta-Roma, due squadre altrettanto votate al gioco offensivo. Alla quattordicesima giornata c’è il match fra Juventus e Fiorentina, molto sentito da entrambe le tifoserie e poi Pirlo affronterà il suo passato andando in trasferta al San Siro per affrontare il Milan di Ibra nella giornata numero sedici. L’ultimo brivido del campionato sarà la doppia sfida alla penultima giornata Inter-Juventus e Lazio-Roma, per finire in grande: derby d’Italia e derby di Roma nella stessa giornata. L’ultima giornata di campionato non offre particolari spunti, tranne per lo scontro Hellas Verona-Napoli che vede di fronte due tifoserie fra cui non corre buon sangue.

Sono previsti cinque turni infrasettimanali in questa stagione 2020/2021 e saranno: la dodicesima giornata, la quattordicesima e la sedicesima, poi ancora nel girone di ritorno la giornata numero trentadue e la numero trentasei. Il campionato si concluderà il 22/23 maggio per dare la possibilità alla Nazionale di Mancini di radunarsi e prepararsi in vista dell’Europeo 2021.