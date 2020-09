TERMOLI. Giorno del debutto allo stadio Cannarsa per il Termoli Calcio 1920.

Per noi addetti ai lavori, non possiamo dire di non aver respirato una certa aria nuova e di essere avvolti da un alone di positività che fa ben sperare.

Certo, per fare meglio degli ultimi anni non c'è bisogno di una impresa titanica ma non è certo da prendere alla leggera.

A farci essere ottimisti ci sono un paio di situazioni davvero di prim’ordine, la prima che finalmente ci si sta avvalendo di una società con dirigenza con la D maiuscola.

Castelluccio finalmente non sarà più il solitario Don Chisciotte che combatteva una utopica battaglia contro tutto e tutti.

Oggi si potrà avvalere di uno staff dirigenziale di alto profilo, come Pino De Palo, l’avvocato Jacovitti, ma udite udite, nell'incarico più delicato di profondo conoscitore dalle carte federali che per lui non hanno segreti fino alla ricarica della carta nella stampante, è stato preso un califfo del calcio non solo dilettantistico a livello nazionale, il mitico Franco Nardecchia, e qui mi rivolgo alla tifoseria chi conosce Franco Nardecchia sa che non esagero nel dire che se Franco è venuto a lavorare per il Termoli calcio, lasciando la sua piazza e che piazza Vasto, lo ha fatto solo perché il progetto biennale che gli è stato prospettato sui giallorossi.

E’ un progetto serio e lungimirante, altrimenti non sarebbe venuto qui da noi pur stimando la piazza termolese dove ha sempre tanti amici.

Ora s'inizia al Cannarsa, arriva l'Asd Ala Fidelis di Alfedena (AQ), ingresso 5 euro, ogni spettatore dovrà rispettare le norme anti-Covid, lo stadio e i posti sono stati predisposti per l’opportuno distanziamento.

A questo punto un messaggio da lanciare ai tifosi sarebbe quello di buttarci alle spalle quel che è stato fino ad oggi, e dare un po' di fiducia al lavoro che stanno facendo i nuovi dirigenti, la squadra anche a detta del nuovo tecnico Gianluca Scanzano, che in passato ha indossato la maglia giallorossa quando l'allenava Salvatore Cardamone, merita fiducia, stanno lavorando bene ci sono davvero elementi molto interessanti, come ad esempi il bomber Omar Taorè, una montagna umana che già ha segnato anche in coppa Italia a Guardialfiera, ma i veterani si fa per dire Dell'Aquila, Rosafia che già ha mostrato numeri interessanti, ma stanno anche arrivando altri.

La squadra come ci hanno detto fin da subito sarà costruita facendo un mix intelligente tra giovani e veterani a guidarli.

Noi abbiamo ascoltato alla vigilia dell'inizio del nuovo campionato, il mister Gianluca Scanzano.

In bocca al Lupo giallorossi, ora un passo avanti devono farlo i tifosi.