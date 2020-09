Debutta alla guida del Termoli in trasferta il neo mister Paolo Cortellini

TERMOLI. Dopo il fulmine a ciel sereno col cambio dell’allenatore, Paolo Cortellini debutta oggi, alle 15, sul campo della San Leucio Volturnia, per il match della seconda giornata del torneo di Eccellenza.

Giallorossi a caccia della prima vittoria, dopo il pareggio all'esordio di sette giorni fa nel deserto Covid del Cannarsa contro l'Ala Fidelis di Alfedena.

Si viaggia alla volta dello stadio “Mario Di Ianni”, a Cerro Al Volturno contro il San Leucio Volturnia, reduce da una sonora sconfitta in casa del Sesto Campano per 3-0.

Terminata in modo assai repentina l’esperienza di Scanzano in panchina, la squadra avrà una settimana in più di benzina nelle gambe per quanto concerne la preparazione e se domenica scorsa nonostante il pareggio che alla fine solo nei numeri è stato deludente.

Al contrario la squadra aveva offerto ampi sprazzi di buon gioco che facevano ben sperare.

Oggi poi rientrano due giocatori che avranno il loro peso specifico nell'economia dello sviluppo del gioco e si spera nei risultati, i giocatori sono il talentino Dell'Aquila e Santarelli, poi si spera nella continuità della vena da bomber del gigante di colore Omar Tuare'.

Tornare a casa da questa comunque insidiosa trasferta sarebbe una iniezione di fiducia non da poco.