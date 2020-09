Esordio poco felice del trainer Cortellini, Termoli 1920 battuto a Cerro al Volturno

TERMOLI. Esordio non certo felice per il nuovo allenatore Paolo Cortellini.

Nella prima trasferta del campionato, il Termoli calcio 1920, oggi a Cerro al Volturno, era chiamato a riscattare il mezzo passo falso all'esordio casalingo di sette giorni fa contro l'Ala Fidelis di Alfedena.

Contro il San Leucio Volturnia, senza voler mettere pressione alla squadra, si doveva vincere, invece è arrivata una sconfitta inaspettata e poi con un classico risultato di 2-0 maturata anche dal punto di vista della tenuta mentale.

Le cronache ci raccontano di un Termoli in dieci uomini dal 28esimo del primo tempo, per l'espulsione di uno dei pezzi pregiati di questa sezione di mercato giallorossoOumar Taurè, il colosso che già ha fatto vedere di che pasta è fatto.

Questo episodio ha sicuramente spostato gli equilibri della partita e infatti tre minuti dopo l'espulsione, che ha sicuramente fatto innervosire i ragazzi, ecco che arriva il primo vantaggio con Carmosino.

Da quel momento nemmeno l'intervallo ha contribuito a far tornare tranquilli la squadra che comunque pur se in inferiorità numerica, aveva ancora 45 minuti a disposizione per cercare di recuperare almeno in parità.

Purtroppo questo non è successo, anzi al 25esimo della seconda frazione di gioco i giallorossi subiscono il colpo del ko con Leva e da quel momento è stato buio pesto.

Ora naturalmente nessun processo, siamo all'inizio, anche se si dice chi ben comincia è a metà dell'opera, ma bisogna anche capire quanto è accaduto in settimana; la squadra che ha fatto la preparazione con un allenatore Scanzano che ha dovuto lasciare, per quanto si è saputo ufficialmente per motivi di famiglia, ha preso un nuovo allenatore Cortellini che in pratica è ancora sconosciuto ai più per i suoi metodi d'insegnamento calcistici e di allenamenti che conosceranno meglio da questa settimana.