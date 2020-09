Termoli calcio 1920 batte 1-0 il Baranello in Coppa Italia al Cannarsa

TERMOLI. Il Termoli supera il Baranello al Cannarsa per 1-0 ed accede alla seconda fase della Coppa Italia regionale. La squadra di Cortellini segna un passo in avanti rispetto alla partita di domenica in campionato. Per il mister del Termoli secondo incontro in panchina unitamente al presidente Alberto Montano che in distinta come medico sociale segue da vicino le sorti dei termolesi. I giallorossi conducono l’incontro dall’inizio alla fine e sprecano più di una occasione sotto porta dopo il gol del vantaggio. Il Baranello regge il match in avvio di partita e ad inizio ripresa quando il Termoli tira il fiato. Per il resto sono gli adriatici a fare il match iniziando dal terzo minuto quando sono già sotto la porta avversaria con Mastrodonato. Il portiere degli ospiti Santaniello riesce a deviare in corner.

Al 24’ ancora Termoli ancora in area ospite con Mastrodonato che si presenta davanti al portiere e cerca di metterla in mezzo ma l’estremo ospite si distende e para. Due minuti più tardi sempre il 10 dei giallorossi ci riprova senza fortuna, viene messo in area da un compagno ma a tu per tu con Santaniello non riesce a superarlo. Al 30’ sempre il Termoli vivo in area Baranello, Ciccotosto si libera ma spreca calciando sopra la traversa. Al 31’ l’episodio che decide la partita, Mascolo viene atterrato in area e l’arbitro De Castro senza indugi fischia e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Toure che non sbaglia il gol dell’1-0.

L’ultima azione da segnalare nella prima frazione è sempre per il Termoli, al 44’ calcia in porta ancora Toure ma Santaniello è pronto e blocca la sfera. Nella ripresa è il Baranello che sembra più vivace e subito al 46’ si fa pericoloso ma la difesa del Termoli è pronta e l’azione degli ospiti sfuma. Al 49’ ribaltamento di fronte, per i giallorossi è Rosafio che si guadagna un buon pallone e da fuori area calcia convinto sulla sinistra del portiere Santaniello ma la palla si perde di poco sul fondo vicino al palo. SI passa al 69’ con il Baranello, ci prova G. Niro ma il portiere e capitano del Termoli Bruno si distende e devia in angolo. Al 70’ ancora ospiti che vanno alla conclusione con A.

Niro che batte a rete di testa ma la palla è alta sulla traversa. Due minuti più tardi il Termoli fornisce nuovi segni di vitalità, cross di Mascolo e Toure la gira in porta ma Santaniello neutralizza. Al 76’ è Toure per i giallorossi che propone a Rosafioche calcia alto da due passi. Il match poi propone ancora un Termoli propositivo, l’arbitro concede anche 5 minuti di recupero ma il risultato resta inchiodato fino alla fine per 1-0 per i giallorossi. Da domani si torna a pensare al campionato, domenica al Cannarsa arriva il Boiano.



(Fonte pagina Facebook Termoli Calcio Unofficial).

COPPA ITALIA

TERMOLI-BARANELLO 1-0

TERMOLI: Bruno, Iannone, Ciccotosto, Cavalli (46’ Giardiello), Santarelli, Mascolo, Rosafio (78’ Mazzone), Paiano, Toure, Mastrodonato (86’ Amar), Marascalchi

All: Cortellini

BARANELLO: Santaniello (46’ Iavasile), Di Chiro 91’ (Bruscino), Niro A., Niro S., Di Paolo (82’ Carriero), Ferrara (46’ Zurlo), Cioffi, Venditti, Niro G., Bisesto

All: Di Chiro

Arbitro: De Castro di Campobasso

Guardalinee: Battista e Marinelli di Campobasso

Marcatori: 32’ rig. Toure (T)