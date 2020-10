Pari con rammarico per il Termoli 2016 a Campomarino

TERMOLI. È finita 2-2 la partita di coppa tra Campomarino e il Termoli 2016. Risultato che va molto stretto agli adriatici in vantaggio per due a zero per i tre quarti dell’incontro. Sono stati assegnati due rigori al campomarino di cuoi uno fallito e l’altro realizzato.

Il termoli ha giocato in 10 uomini per tutto il secondo tempo con l’espulsione di Scarpone per fallo di mano in area e ha finito in 9 per gli ultimi 5 minuti di recupero dove il campomarino ha approfittato per segnare il secondo gol del pareggio 10 secondi prima del fischio che ha decretato la fine dell’incontro .

Da segnalare che il termoli ha terminato per infortuni gli ultimi 20 minuti con ben 7 under in capo a differenza del campomarino che ha giocato con la formazione al completo fino alla fine dell’incontro .

Marcatori: Giuliano anno 2003 e Musacchio Anno 2000

Complimenti ai ragazzi e al Mister Lallopizzi per l’ottima prestazione.