In Promozione il Termoli 2016 va a fare visita alla Polis Petacciato

TERMOLI. Derby molto ravvicinato oggi tra Polis Petacciato e Termoli 2016. In classifica nel campionato di Promozione questo pomeriggio al Marchesi Battiloro di Petacciato si affrontano due squadre a pari punti in classifica, tre per l'esattezza, ed è l'occasione buona per staccarsi con una vittoria e aprire ad ambizioni più corpose per questa stagione.

La squadra di mister Lallopizzi sta mostrando giornata dopo giornata di aver stoffa non solo con la formazione titolare trascinata dai gol del sempre bomber Impicciatore, ma anche con gli Under non scherzano andate a chiedere notizie al Campomarino, che mercoledì in coppa Italia al Santa Cristina solo per pareggiare 2-2 hanno faticato non poco e con i termolesi ridotti in 9.

Nel risultato di oggi contro una formazione di tutto rispetto e di tradizioni come quella petacciatese potremmo avere ulteriori risposte su che indirizzo potrà prendere la stagione dei giallorossi.