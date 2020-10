Termoli 1920 sconfitto in casa dal Bojano, un punto in 3 partite Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Altra sconfitta del Termoli calcio 1920, questa volta tra le mura amiche, la squadra si nota ad occhio è ancora molto indietro con la condizione, si vede che ancora fa fatica, il Bojano è una squadra tignosa come lo era il suo condottiero dalla panchina Carmelo Gioffrè, quando giocava e lo ha fatto anche nel Termoli di Vincenzo Cosco. Uno a zero per i matesini il risultato finale.

La sensazione netta che abbiamo avuto vedendo i 90 minuti è stata che oggi seppur avremmo giocato fino a tarda notte, non saremmo stati in grado di quantomeno pareggiarla questa partita.

Sia chiaro il Bojano non èche abbia fatto sfracelli, si è limitato a controllare, ha avuto la grande chance di passare su calcio di rigore al 18esimo del primo tempo, ma non aveva fatto i conti con il portiere giallorosso Bruno, che a Perrella che lo ha calciato, glielo ha parato alla grande.

Ma Bruno è stato strepitoso almeno in un altro paio di interventi.

Il gol degli ospiti è arrivato quasi casualmente al 35esimo del primo tempo con Montuori che in area giallorossa è stato lasciato libero di prendere palla, girarsi comodamente e infilare il numero 1 adriatico.

Secondo tempo a tratti noioso, ma uno squillo del Termoli c'è stato con al 75esimo con Mascolo che si è presentato da solo davanti a Manfredi, tira ma il portiere con una mano riesce a deviare.

Così finisce 0-1 per i bojanesi e Termoli che deve ancora studiare molto per cominciare a capire come si deve fare per acquisire dimestichezza con questa categoria, per mister Cortellini si prevedono tempi davvero impegnativi.