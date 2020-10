Termoli 2016 sconfitto 2-0 sul terreno di gioco di Petacciato dalla Polis

PETACCIATO. Domenica amara per il calcio cittadino, al di là di proclami e ambizioni. Sconfitto, in trasferta contro la Polis Petacciato, anche il Termoli 2016.

Finisce 2-0 l'incontro valevole per il campionato di promozione molisano.

Possiamo dire inaspettato passo indietro del Termoli 2016 che ha perso con il classico risultato all'inglese, una partita che alla fine ha visto la squadra di mister Lallopizzi non riuscire quasi mai ad impensierire la formazione del bravo Salvatore Cardamone tanto che questa volta è il portiere del Petacciatopoteva tranquillamente stare a casa sul divano.

Dopo la bella prestazione contro il Campomarino nella partita di coppa,il Termoli2016 ha deluso. Eravano tutti fiduciosi per questa gara a Petacciato, invece alla fine la delusione era palpabile in tutta la comitiva giallorossa non tanto per le aspettative future che una sconfitta come quella di oggi non ha determinatonulladi irreparabile, ma proprio per la repentina involuzione negativa del gioco nel giro di pochi giorni, probabilmente frutto ancora di una preparazione non completa al 100%.

Un primo tempo dove l’attacco sterile del Termoli non è mai riuscito ad impensierire la retroguardia petacciatese che ha chiusosul 1-0 a favore dei gialloneri di casa.

Nel secondo tempo il Petacciato ha realizzato su rigore dubbio il secondo gol,il Termoli 2016 è leggermente migliorato dopo le tante sostituzioni, ma non è mai riuscito a impensierire l’estremo difensore avversario.